6月21日は全日本菓子協会（ANKA）が制定した「スナックの日」。みなさんにもついつい買っちゃう推しのスナック菓子があるのではないでしょうか。実はスナック菓子はおうちでも作れます！あの「ポテトチップス」や「じゃがりこ」をおうちで再現してみませんか？手作りなら身体にも安心で、おやつやおつまみに大活躍してくれますよ♪スナックの日とは？6月21日は「スナックの日」。全日本菓子協会（ANKA）が、スナック菓子の広報PRの