「造船のまち」大分県佐伯市で、新しい観光資源にしようと、進水式に合わせて市内の飲食店が集まるマルシェが初めて開催されました。 【写真を見る】1万7500トン大型貨物船の進水式にぎわい生む「マルシェ」初開催大分 佐伯市では、29の事業所が造船業に関わっていて、主要産業の一つとなっています。 18日は、本田重工業で1万7500トンの大型貨物船が完成し、進水式が行われました。 （見学した人）「すばらしいの一言。船