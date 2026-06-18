「少し離れたところにドラゴンズを感じ始めてる…」ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、9日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00〜27:00)で、中日ドラゴンズの現状を嘆いた。山口一郎○「ドアラはやってくれないの」と嘆きも筋金入りの中日ファンで知られる山口は、チームの低迷ぶりに、「もう頭が痛い」と吐露。「少し遠い話になってきてるんだね、ドラゴンズのこと。