キスケが運営するエンタメ複合施設「キスケBOX」(愛媛県松山市)では、2026年6月6日(土)より、夏の館内装飾として「金魚ねぷた」と「砥部焼風鈴」の展示を開始した。今年もキスケBOXの館内に、幻想的なあかりで夏を彩る「金魚ねぷた」と、愛媛らしい涼を感じる「砥部焼風鈴」が登場。赤く灯る金魚ねぷたのやわらかな光と、風に揺れる風鈴の涼やかな音色が、温泉やサウナ、アミューズメントを楽しむ来場者を迎える。また、2026年6月2