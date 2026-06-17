怒りながら警察に「被害届出したいです！」と話す主婦【漫画を読む】警察に被害届を出したい主婦だが…!?以前、インターネットの買い物で思わぬ詐欺に遭ったというしゃけなかほい(@syake8989)さん。X(旧Twitter)で｢注意！！限界主婦が詐欺に遭ったのでやったこと｣を投稿し、詐欺に遭ったときの状況や警察への被害届提出などについてリアルに描いている。本作について本人に話を聞いた。■詐欺サイトの巧妙な手口「注意！！限界主婦