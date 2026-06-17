浦島太郎は「作家にいじくりまわされた、つまらないキングオブコントのネタみたい」――。16日放送のテレビ朝日のバラエティ番組『永野＆くるまのひっかかりニーチェ』（毎週火曜24:45〜）では、新企画「童話・昔話にひっかかる」がスタート。初回テーマとして「浦島太郎」を取り上げ、物語の“ひっかかるポイント”を語り合ったほか、クライムサスペンス風のオリジナルストーリーを展開した。(左から)永野、高比良くるま高比良は