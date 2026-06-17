ヤクルトは新ファーム施設を茨城県守谷市で来春開業ヤクルトは17日、茨城県守谷市で2027年3月の開業を予定している新ファーム施設全体の名称およびコンセプトを発表した。新たな2軍の“基地”にファンからは「楽しみでしかない」といったコメントが寄せられている。施設の名称は「Swallows Wings Square（スワローズ・ウイングス・スクエア）」で、コンセプトは「夢に翼を未来に風を」となった。公開されたイメージ画では、立