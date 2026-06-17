2026年の下半期を前向きに乗りきるヒントを、人気占い師のゲッターズ飯田さんが解説。世の中のルールや流れが大きく変わるこの時期は、時代の波を味方につけて新しい一歩を踏み出す絶好のチャンスです。タイプごとの運気をチェックし、日々の行動に活かして、幸運な半年間を目指しましょう。五星三心（ごせいさんしん）占いとは…8万人以上を無償で占ってきたゲッターズ飯田さんがこれまでのデータをもとに四柱推命や西洋占星術な