2026年の下半期を前向きに乗りきるヒントを、人気占い師のゲッターズ飯田さんが解説。世の中のルールや流れが大きく変わるこの時期は、時代の波を味方につけて新しい一歩を踏み出す絶好のチャンスです。タイプごとの運気をチェックし、日々の行動に活かして、幸運な半年間を目指しましょう。

五星三心（ごせいさんしん）占いとは…

8万人以上を無償で占ってきたゲッターズ飯田さんがこれまでのデータをもとに四柱推命や西洋占星術などをかけ合わせて編み出したオリジナルの占い。生年月日によって人を12のタイプに分類し、性格や運気を読み解きます。

自分がどのタイプに当てはまるかチェックして、2026年下半期の行動に活かしましょう！

目標に向かってがんばった人が報われる2026年下半期

「6月以降は世の中の流れが大きく変わります。新しいルールやサービスも次々に登場し、進化が加速していくでしょう」とゲッターズ飯田さん。

「流れに乗って新しいことに挑戦するにはいいタイミング。今年の初めに目標を立て、コツコツ努力してきた人は下半期に成果を実感できるでしょう」（ゲッターズ飯田さん、以下同）

具体的な目標を立てていない人は、8月までに「これをやりたい」と思える目標を見つけて動き出して。

「1年後、5年後、10年後の自分の暮らしを思い描き、そこから逆算して必要な行動を考えてみてください。たとえば3年後に家を建てたいなら、貯蓄を増やす、土地を探す…など今から準備できることが見えてきます」

来年からは、不要なものがそぎ落とされていく流れが強まる気配も。

「忍耐力が求められる場面も増えますが、今のうちに“これぞ”という目標を見つけ、行動しておけば大丈夫。過去にとらわれず、柔軟に受け止めていけば、心配する必要はありません」

2026年下半期のラッキーアイテム

3つのラッキーアイテムをチェックしてみましょう！

●1：キラキラしたアクセサリー

キラキラ光るネックレスで華やかさをプラスすると運気アップに。

「ゴールドとシルバーどちらでもOK。品格のある行動や所作も開運につながるので、華道や茶道、テーブルマナーなどの習い事に参加するのもおすすめ」

●2：赤い服や小物

開運へと導くファッションアイテムは赤やピンク、花柄のデザイン。

「ミニ丈のスカートやパンツで少し肌を見せる着こなしにトライすると、より運気アップに。スマホケースなどの小物で取り入れるのもいいでしょう」

●3：焼き肉・ジンギスカン

外食するなら焼き肉やジンギスカンへ。

「新しいグループをつくって一緒に行くと、さらに運を引き寄せやすくなります。エンタメの運気が高まる時期なので、舞台鑑賞など共通の趣味をもつ仲間と出かけるのも開運に」