15日早朝、福岡県桂川町で飲酒運転をしたとして、54歳の男が逮捕されました。「ワールドカップの試合開始が遅く、長く飲んでしまった」と話しているということです。警察によりますと、15日午前6時半ごろ、福岡県桂川町吉隈の県道で、軽乗用車が乗用車に追突する事故がありました。通報を受けて駆けつけた警察が、追突された乗用車を運転していた男から酒の臭いがするのに気づいたということです。男の呼気を調べたところ、