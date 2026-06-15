BE:FIRSTが世界4都市を巡るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞のニューヨーク公演の追加公演を、10月22日(木)に開催することが発表された。本追加公演は、10月23日(金)開催のニューヨーク公演がチケット発売開始後に即完売したことを受け、急遽決定した。BE:FIRSTは、9月から10月にかけてバンコク、台北、マニラ、ニューヨークの世界4都市を巡る＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞の開催を先月発表。8月にはイン