【トミカリミテッドヴィンテージネオ LV－N329e ホンダ アクティ トラック SDX (白)】 11月下旬発売予定 価格：4,400円 タカラトミーはトミカ「トミカリミテッドヴィンテージネオ LV－N329e ホンダ アクティ トラック SDX (白)」を11月下旬に発売する。価格は4,400円。 ホンダ アクティはエンジンを後車軸の前に搭載したことで、荷台が空でも高