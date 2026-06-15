オランダ代表MFライアン・フラーフェンベルフがドローに終わった日本代表戦を振り返った。オランダメディア『voetbalprimeur』が伝えている。オランダ代表は現地時間14日、FIFAワールドカップ2026・グループF第1節で日本代表と対戦し、2−2で引き分けた。同試合で先発出場し81分までプレーしたフラーフェンベルフは、チームの2ゴールをアシストする活躍を見せた。試合直後にオランダ公共放送『NOS』のフラッシュインタビュ