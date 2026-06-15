5月18日、セブン＆アイ・ホールディングス名誉顧問の鈴木敏文さんが亡くなった。100回以上面会し本人から「私以上に私のことを知っている」と評されたジャーナリストの勝見明さんは「最後にお会いしたのが昨年の秋。現経営陣への1つのメッセージを託された」という――。■中国でも「流通の神様」私は今、中国・瀋陽で、5月18日に逝去された鈴木敏文さんの追悼記を書いている。瀋陽へは講演依頼のためで、テーマはくしくも「鈴木敏