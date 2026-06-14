テレ東のドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』(毎週木曜24:00〜24:30)が7月2日にスタートする。ドラマ『一緒にごはんをたべるだけ』で主演を務める早見あかりと伊藤健太郎○早見あかりと伊藤健太郎がW主演原作は、大町テラス氏による同名作(講談社／『コミックDAYS』所載)。不倫というセンシティブなテーマを通して人間の感情が描かれる。料理講師の澤田タキを演じるのは早見あかり。今作がテレ東ドラマ初主演となる。そして、タキ