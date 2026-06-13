横浜ＤｅＮＡの京田陽太（資料写真）◆横浜ＤｅＮＡ１６−６ロッテ（ＺＯＺＯマリンスタジアム）京田がアクシデントに見舞われ、途中交代した。「８番・遊撃」で出場し、二回に左前へ適時二塁打を放った際、脚を気にするようなしぐさを見せた。治療のためベンチに下がり、そのまま代走を送られた。試合後、相川監督は「脚のコンディションが良くないということで交代した」と語った。今後、病院で検査し、状態を確認するとい