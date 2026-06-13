毎日の食事づくりをラクにする工夫を紹介します。料理研究家でダイエットカウンセラーのおにゃさんは、主菜と野菜を組み合わせたワンプレートや麺類を活用し、無理なく続く献立を実践中。シンプルながら栄養バランスにも配慮した、食事づくりのコツを教えてもらいました。「ご飯＋主菜＋野菜」のワンプレートで献立がラクに「今日の夕ご飯、なににしよう」と、冷蔵庫の前で立ち尽くしたことはありませんか？【写真】のせるだけ簡単