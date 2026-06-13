徳島市の阿波おどり開幕まで約2か月、13日正午からは有料観覧席のオンライン先行販売が始まります。13日正午から販売されるのは座席指定ができる徳島市の阿波おどりの有料観覧席のチケットです。8月11日にアスティとくしまで行われる旧前夜祭・匠の舞台優りびは特別指定席が5000円。また、8月12日から15日の昼間にあわぎんホールで行われる旧選抜阿波おどり夢の舞台祭りびはSS席が4500円です。夜の藍場浜・南内町・紺屋町の