【スターソルジャー（ファミリーコンピュータ版）】 1986年6月13日発売 1986年6月13日にハドソン（現: KONAMI）が発売したファミリーコンピュータ用ソフト「スターソルジャー」が、本日で40周年を迎えた。 本作は、自機のシーザーを十字キーとボタンで操作し、全16ステージクリアを目指す縦スクロールシュ