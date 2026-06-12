【女子旅プレス＝2026/06/12】アニメ『呪術廻戦』5周年のコラボイベントが、羽田空港第3ターミナル直結の複合型商業施設・羽田エアポートガーデンで、2026年7月3日（金）〜8月2日（日）まで開催。「空港」をテーマにした新規描き下ろしイラストのオリジナルグッズのポップアップストアや、コラボ限定メニュー、特別展示、グッズ付き温泉施設利用券など多岐にわたって展開される。【写真】『呪術廻戦』×羽田エアポートガーデンコラ