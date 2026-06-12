兵庫県のサファリ「姫路セントラルパーク」で4月末、ビーバーの双子の赤ちゃんが誕生しました。生後1カ月を迎えたベビーバーは、毎日が発見の連続。そんな中、公式Xに投稿された動画では、赤ちゃんが“とあるもの”に興味津々でかぶりつく姿が話題に。そこで問題です。ベビーバーが夢中になって噛み噛みしているものは、一体何でしょうか?これっておいしいの〜?🦫 (@HcpSafariより引用)ベビーバーがかぶりついているこげ茶