三井不動産と10代のためのクリエーションの学び舎「GAKU」は6月13日〜21日、10代の生徒が都市との関わりしろを探求するプロジェクト「都市へのユーモア」の作品展示を開催する。「都市へのユーモア」キービジュアル今年は、3回目の共同開催となる。グラフィックデザイナーの小池アイ子氏と映像作家の斎藤玲児氏を講師に迎え、3月から6月にかけて「映像」と「グラフィックデザイン」をテーマに全6回の授業を実施する。今回の展示は