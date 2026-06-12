11日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏が、阪神戦で決勝のホームを踏んだソフトバンク・野村勇について言及した。2−2の7回二死二塁で牧原大成がライト前に弾き返すと、二塁走者・野村が一気にホーム狙う。ヘッドスライディングで捕手・坂本誠志郎のタッチをかいくぐり、ホームイン。これが決勝点になった。大矢氏は「このスライディングもヒットが出たらホームに行くよという気持ち