国内最大級の模型見本市「静岡ホビーショー」を主催する静岡模型教材協同組合は、一部メディアが報じた「静岡ホビーショーの有料化」に対し、改めて検討段階であることを明らかにした。 「静岡ホビーショー」は、例年無料で開催されている。コロナ禍以前は、家族連れがふらっと訪れて楽しめるイベントだった。しかしコロナ禍を境に入場制限が行われたため、逆に入場を希望するユ}