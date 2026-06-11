第一三共ヘルスケアは8月6日、敏感肌向けフェイスケアシリーズ「ミノン アミノモイスト」から、新製品「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」を発売する。「ミノン アミノモイスト エッセンス クレンジングオイル」同製品は、敏感肌向けの処方設計とクレンジング力の両立を目指して開発されたクレンジングオイル。落ちにくいメイクや毛穴汚れ、角栓を落としながら、洗い上がりのしっとり感にも配慮したという。