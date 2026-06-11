ホテルニューオータニ（東京）は、屋外プール「GARDEN POOL」の特別営業を6月1日から7月7日まで実施する。7月10日から9月6日まではナイトプールの営業時間を拡大する。特別営業期間中、ラグジュアリーエリアとプールサイドダイニング「アウトリガー」は営業せず、プールサイドでドリンクを販売する。宿泊者は滞在中、無料で何度でもプールを利用でき、深さ3メートルの飛び込みプールやキッズプールも設ける。入場料は、一般・ニュ