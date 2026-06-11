球団発表【MLB】パイレーツ ー ドジャース（日本時間11日・ピッツバーグ）ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、敵地パイレーツ戦に「1番・投手」で出場する。本塁打なら3試合ぶり12号、勝利なら7勝目となる。前回3日（同4日）のダイヤモンドバックス戦では6回を投げて2安打無失点の好投。4戦4勝で6勝目を挙げていた。打っては3試合連続で安打を記録しており、打率.301となっている。また、首の違和感を訴えてい