梅雨は湿気が高くてジメジメしやすく、また気圧が低いため頭痛や倦怠（けんたい）感が生じやすい時期です。この時期に苦手意識を感じている人は多いのではないでしょうか。こうした状況が続くと思考がネガティブになりやすいとされています。梅雨に心身の健康を維持するコツについて、心理カウンセラーのうるかすさんに聞きました。【要注意】これが“うつ病”の可能性がある「症状」です（画像14枚）セロトニンが不足するとネガ