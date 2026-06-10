LINEで知り合い好意を抱いた相手から「切手を買いオークションに出せば利益が得られる」と勧誘された大分県宇佐市の50代男性が、6月5日までにおよそ500万円をだまし取られたことがわかりました。 警察によりますと、宇佐市の50代男性は4月中旬、LINEで外国人女性を名乗る人物からメッセージが届いて知り合い、やり取りを重ねるうちに好意を抱くようになりました。 その後、この人物から「価値が上がるから5000枚限定