トレジャープロモートが運営する「株の学校ドットコム」は6月9日、「株式投資の学習に関する実態調査」の結果を発表した。調査は2026年3月16日、全国の20代〜70代の個人投資家(学生を除く)800人を対象にインターネットで行われた。株式投資の話し相手○株式投資の話し相手、トップは「家族」「株式投資について普段、誰と話しますか?(情報交換など)」と尋ねたところ(複数回答)、最も多かった回答は「家族」の45.1%だった。およそ半