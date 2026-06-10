楽天が10日、三木肇監督（49）との双方協議により、同氏が休養し、塩川達也ヘッドコーチ（43）が監督代行として10日の巨人戦から指揮を執ると発表した。楽天はここまで21勝36敗1分の借金15で、5位のロッテと7ゲーム差の最下位に沈んでいた。三木監督は球団を通じ「シーズン中にこのような形となり、大変悔しく、不本意な思いであります。どのような時も支えてくださったファンの皆様には感謝の思いでいっぱいです。これからの