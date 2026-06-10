大分市佐賀関の大規模火災で、復興住宅の建設を待たずに既存の市営住宅に入居する「特定入居」の申し込みが6件あったことが分かりました。 【写真を見る】既存の市営住宅を希望「特定入居」申し込みは6件大分市佐賀関大規模火災 大分市佐賀関で去年11月18日に発生した大規模火災では、建物196棟が焼け、およそ130世帯が被災しました。 市は自宅が半壊や全焼などした住民のうち、復興市営住宅の完成を待たずに生活再建を目指す