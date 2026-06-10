YouTubeチャンネル「【60代シニアライフ】ひごの暮らし」が「【60代シニアライフ】荷物は最小限、でも「これ」は譲れない！シニアのリアルな旅支度」と題した動画を公開しました。動画では、出演者のひごひろみさんが、2泊3日の東京への旅に向けたパッキングの様子と、旅先で快適に過ごすための工夫を紹介しています。 ひごさんが持参するのは、スーツケース、リュック、ショルダーバッグの3つ。パソコンやコ