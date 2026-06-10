のラストライブの成功で、今後、ますますSTARTO社のアイドルはテレビを重視しなくなっていくかもしれません」“ポスト”最右翼はM!LK、timelesz、Travis Japan？ 「イケメン」「面白い」国民的アイドルの条件は新たに加わったのは…危機感をあらわにするのは、民放キー局の編成関係者だ。5月31日に東京ドームでフィナーレを迎えた、のラストライブツアーは、3月13日から、札幌、福岡、名古屋、大阪、東京の5大ドームで