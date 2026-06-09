日本時間の12日に開幕するサッカーワールドカップ。NHKが放送する日本戦の解説には、本田圭佑が解説者として起用されることになった。カタールで行われた前回大会ではABEMAでの解説が話題になったが、NHKが公開した本田のメッセージ動画では、この時の本田節を公共放送でも見せることを示唆した発言を行っている。 しっかりとした分析を交えながらも、友だち感覚で話しかけてくるようなあの解説の再来に