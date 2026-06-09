奈良市のカフェ『くるみの木』のオーナーとして知られる石村由起子さん。料理上手の祖母の器づかいや食事の支度を手伝ううちに、自然と美しい器たちに惹（ひ）かれていったそう。ここでは、日々使う器を収納した食器棚と、自由に楽しむ器の使い方のアイデアを紹介します。※ この記事は『わたしの食器棚』（PHPエディターズ・グループ発刊）より一部抜粋、再構成の上作成しております。【写真】暮らし上手が愛用する器大好きな器を