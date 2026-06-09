フランス代表は8日、国際親善試合で北アイルランド代表を3−1で破った。試合後、フランス代表を率いるディディエ・デシャン監督が、FWウスマン・デンベレ（パリ・サンジェルマン／PSG）の起用法に言及した。現地メディア『RMCスポーツ』が同日、同監督のコメントを伝えている。フランスの『スタッド・ピエール・モーロワ』でキックオフを迎えた一戦は、前半終盤の43分、デンベレの放ったシュートのこぼれ球をFWミカエル・オリ