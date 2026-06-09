俳優の杉浦太陽(45)が、元モーニング娘。の辻希美(38)との間に昨年8月に生まれた第5子となる次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが生後10カ月を迎えたことを報告した。 【写真】パパの足にすがりつく夢空ちゃん抱っこしてほしい! 杉浦は8日に更新したインスタグラムで、「夢空10ヶ月つかまり立ちや、ハイハイで目が離せない、甘えガールになってきたよ」と成長を喜んだ。杉浦はハッシュタグを付けて「#夢空#生後10