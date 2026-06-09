「この法律で通されてしまうと、巌も処刑されてしまっていた」裁判をやり直す「再審」制度の法改正をめぐり、再審無罪となった袴田巌さんの姉・ひで子さん（93）が6月9日、衆議院法務委員会に参考人として出席し、現在審議されている法案への懸念を示した。（弁護士ドットコムニュース・一宮俊介）●「証拠は全部出して裁判をするのがフェア」現在の法案については、証拠の全面開示を義務付ける規定がないことや、開示された証拠を