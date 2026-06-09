高市早苗首相と韓国の李在明大統領の「シャトル外交」により、良好な関係が続く日本と韓国。これまでの日韓関係といえば、対立する場面が目立ってきたが、なぜ変化したのか。国際政治学者の舛添要一氏は李大統領の「実用外交」が背景にあるという。舛添氏が韓国の最新選挙結果を分析しつつ、解説する。【写真】地方選で野党候補者応援に繰り出した朴槿恵元大統領＊＊＊韓国で李在明政権が誕生してから1年が経つ。その間