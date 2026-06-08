元K-1フェザー級王者の村越優汰(31)が8日、自身のインスタグラムを更新。総合格闘家の山崎桃子(33)との婚約を報告した。村越は「みなさんに報告があります！！実は以前からお付き合いさせて頂いてた山粼桃子さんと婚約しましたお気付きの方もいると思いますがジムを一緒に経営しています」と報告。山崎との2ショットを披露し、「彼女は今まで波瀾万丈な人生を送ってきたみたいで、その分僕がたくさん幸せをあげたい
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