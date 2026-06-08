本格的な梅雨のシーズンを迎える中、アジサイの名所・大分県宇佐市の響山公園で、およそ3000本が満開となっています。 【写真を見る】アジサイの名所「響山公園」約3000本が満開大分・宇佐市 宇佐市四日市の響山公園内には、およそ3000本の色鮮やかなアジサイが植えられていて、そのほとんどが満開となっています。 遊歩道沿いには青、白、紫色に色づいた花々が咲き誇り、訪れた人たちは雨に濡れるアジサイを観賞して、