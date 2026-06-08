フェンシングサーブル女子日本代表は大分市で6月7日まで合宿に臨みました。エースの江村美咲選手は地元で英気を養い、3月に傷めたケガからの復帰へ順調な姿をアピールしました。 【写真を見る】フェンシング世界女王・江村美咲恒例の故郷合宿でケガからの復帰を誓う 毎年恒例となったフェンシングサーブル日本代表の大分合宿。6日行われた県内のジュニア選手を対象にした交流会では、合宿に参加した大