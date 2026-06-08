令和のコメ騒動を受けて生産量が注目される中、大分県内では今年7つの市と町で「増産」、4市で「減産」とする意向となっていて、全体では前年並みとなる見通しです。 【写真を見る】コメの作付意向調査大分県内７市町「増産」も４市「減産」全体「前年並み」 農林水産省によりますと、4月末時点の主食用のコメの作付意向は全国で136.3万ヘクタールと去年より0.4万ヘクタール「減産」となる見通しです。 県内の