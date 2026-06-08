大分を代表する夏の特産品がいよいよ旬入り、ハウス栽培のカボスが出荷シーズンを迎えはさみ入れが行われました。 【写真を見る】爽やかな酸味で梅雨乗り切るハウスカボスはさみ入れ式大分・竹田市 県内有数の産地、竹田市ではハウスカボスが本格的なシーズンを迎え、8日はさみ入れをして初出荷を祝いました。 渡邉陽介さんのおよそ1100平方メートルのハウスには、生産者や関係者15人が集まり大きく育っ