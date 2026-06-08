大分県竹田市に住む80代男性が、警察官をかたる者に「自宅の軽トラックの荷台に現金を置くように」などと言われ現金121万円をだまし取られる特殊詐欺被害にあったことがわかりました。 5月中旬、男性の自宅にある固定電話に、警視庁の警察官を名乗る者から、「あなたの口座からお金が引き出されていて暴力団に流れている。口座の金を調べる必要があるので、貯金を全て下ろしてください」などと言われました。 これを信じた男性は