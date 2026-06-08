トリニータは7日、特別大会の最終戦となるプレーオフをホームでモンテディオ山形と戦い、1ー0で勝って27位で終えました。 ウエストBグループのリーグ戦を7位で終え、プレーオフの初戦を逆転負けしたトリニータは、27位ー28位決定戦でJ2・山形とホームで対戦しました。 トリニータは前半16分、ゴール前の混戦から、こぼれたボールに榊原が強烈な