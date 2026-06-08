きょう(月)は前線や低気圧の影響で、全国的に雨となるでしょう。7時現在、関東や北日本を中心に雨雲がかかり、本降りの雨となっています。関東の雨は午前が中心で、午後は次第に止む見込みですが、夜になると別の前線による雨雲が広がり、再び傘の出番となるでしょう。北日本では夜まで雨が続く見通しで、特に北海道では雨脚の強まるタイミングがありそうです。大雨による低い土地の浸水や土砂災害、河川の増水に十分ご注意くださ