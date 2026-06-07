台風のたまごから変わった温帯低気圧が前線を伴って近づいた影響で、大分県内も7日昼すぎにかけ南部を中心に大雨となりました。 前線を伴った低気圧が九州南部付近を東に進んだ影響により、鹿児島や宮崎では記録的な雨となり、大分県内も南部を中心に昼すぎにかけて大雨となりました。6日午後6時の降り始めから７日午後４時までの雨量は佐伯市蒲江で117．5ミリ、佐伯市で92ミリ、竹田市で50ミリなどとなっています。 大雨の影響