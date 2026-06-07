県内の定時制と通信制の高校生が5つの競技で競う体育大会が7日大分市で開かれ、7校の選手が熱戦を繰り広げました。 この大会は定時制と通信制の生徒が交流を通じてスポーツの技能を発揮する場として60回目を迎えます。今年の大会には公立と私立の7校からバドミントン、卓球、ソフトテニス、陸上、柔道の5つの競技におよそ140人の選手が出場しました。 選手は限られた時間の中練習した成果を発揮し、熱戦を繰り広げました。